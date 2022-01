Si terrà sabato 19 febbraio dalle ore 15 alle ore 17

(Sassalbo, 18 Gen 22) Il 19 febbraio, come ogni anno, si terrà l'assemblea consultiva della Riserva di Biosfera dell' Appennino Tosco Emiliano. Purtroppo anche quest'anno, a causa dell'andamento della pandemia da Covid 19, l'assemblea avverrà con modalità web. Sarà un evento importante poichè il territorio di riferimento è più che raddoppiato, per non parlare degli abitanti, delle scuole, delle imprese, dei parchi, ecc che sono cresciuti molto di più.

Durante il collegamento si parlerà di governance, di capitale umano, di foreste e sarà fornito un dettagliato calendario dei tavoli di lavoro tematici che si terranno nelle settimane successive all'assemblea.

La Riserva siete/siamo voi e noi, quindi partecipate!

Il link per la connessione è:

https://us06web.zoom.us/j/85213583757?pwd=YnRyVHdXM3l2TjJIMEJPZ2V5cjhQQT09