Anche a Pratospilla due "rifugi" con tastiera BivyPass, per potervi entrare senza chiavi, a partire dal 10 agosto 2022

(Sassalbo, 09 Ago 22) Al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano aumenta la disponibilità di strutture gestite ma non presidiate, prenotabili online ed a cui si può poi accedere a qualunque ora, digitando il codice d'ingresso sulla tastiera.



Dopo il bivacco di Badignana e quello di Lago Scuro è ora la volta di due "comodi rifugi" : si tratta infatti di due miniappartamenti, ognuno con due camere (2 letti e 1 letto) e bagno, di fianco alla partenza della seggiovia di Pratospilla, nel comune di Monchio alle Corti (PR).



I rifugi sono prenotabili online fin d'ora su www.pratospillauno.it e www.pratospilladue.it al costo di 20 euro per persona a notte, e chi prenota riceve poi per e-mail il codice di ingresso, diverso per ogni rifugio e per ogni giorno, da digitare sulla tastiera BivyPass per aprire la porta del rifugio in ogni momento dalle 12.00 del giorno prenotato alle 12.00 del giorno successivo.