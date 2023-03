4 Aprile 2023 – dalle 16:30 Casa Lipu – Via Pasubio 3 Bis, Parma

(Sassalbo, 22 Mar 23) Dopo il primo workshop tenutosi a Parma nel 2018, i cui risultati hanno anche prodotto un innovativo lavoro scientifico pubblicato su Science ("Animal cultures matter for conservation-Parma declaration"), Parma si offre nuovamente come sede per lo sviluppo ulteriore di un approccio nuovo, a livello internazionale, per la protezione degli animali e del Pianeta.

Grazie alla collaborazione tra Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Parchi del Ducato, e LIPU, in sinergia con il Segretariato della Convenzione sulle Specie Migratrici (CMS), la città di Parma sarà nuovamente sede di un importante workshop tra un gruppo altamente selezionato di esperti internazionali sulla cultura animale.

Al termine di due intense giornate di lavoro a porte chiuse, il 4 aprile sarà organizzato un seminario pubblico gratuito, che sarà l'occasione, per tutti gli interessati, di approfondire l'impegno dei Parchi nella conservazione della natura e di conoscere studi ed esperienze di alcuni degli esperti internazionali, per comprendere in che modo la cultura degli animali debba essere presa in considerazione ai fini della conservazione della Natura.

A breve il programma dettagliato del seminario pubblico!