Avviso esplorativo finalizzato all'individuazione di castagneti e coltivi a frutti del sottobosco di proprietà pubblica, collettiva o privata

(Sassalbo, 18 Lug 23) Con il presente avviso esplorativo, nell'ambito dell'azione WP5 "Design and implementation of adaptation interventions" del Progetto LIFE BEEadapt, il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano intende individuare aziende agricole e/o proprietari pubblici, collettivi o privati interessati ad aderire al progetto di cui sopra, ed in particolare a realizzare e testare gli interventi a favore degli impollinatori da realizzare all'interno di castagneti e aree coltivati a frutti del sottobosco e a sottoscrivere un specifico "Protocollo a favore degli impollinatori" per garantire la sostenibilità degli interventi nel medio periodo.

Le domande di partecipazione dovranno essere formulate secondo il fac-simile allegato, scaricabile dal sito web del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano (www.parcoappennino.it) avere come oggetto la seguente dicitura: "AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CASTAGNETI E COLTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI IMPOLLINATORI PREVISTI NEL PROGETTO "LIFE BEEADAPT: A PACT FOR POLLINATOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE" - LIFE21-CCA-IT-LIFE BEEadapt Nr: 101074591" e dovranno pervenire al Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano entro le ore 12.00 del giorno 07/08/2033 attraverso la seguente modalità:

• Posta certificata (PEC) all'indirizzo: parcoappennino@legalmail.it